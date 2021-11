PSG - Mercato : une recrue estampillée LOSC met un stop à l’émir du Qatar et ses millions !

Zapping But! Football Club PSG : le Parc des Princes, une forteresse devenue vulnérable

Les supporters du LOSC se rappellent de João Palhinha, relié à leur club fétiche au mercato d'été 2018. À l'époque, Christophe Galtier souhaitait renforcer son milieu de terrain et avait demandé à Luis Campos de creuser cette piste prometteuse au poste de milieu défensif.

Depuis, le LOSC est passé à autre chose... mais le PSG a pris le relais. Comme déjà évoqué le 2 novembre dernier par O Jogo, le club de la capitale a couché le nom de Palhinha (26 ans) sur ses tablettes en vue du mercato. Malgré des arguments imparables, que tout le monde connaît, ce serait déjà peine perdue.

Sous contrat jusqu'en juin 2025, le milieu de terrain possède une clause libératoire fixée à 60 M€ et voudrait en effet déjà prolonger son bail d'une année supplémentaire avec les Leões ! « Il faut poser la question au président. Bien sûr que j'aimerais prolonger. Je suis en sélection et je ne devrais même pas parler de ça, mais vous savez bien ce que le club signifie pour moi», a lancé l’intéressé jeudi soir au micro de la RTP.

Ce dimanche, le Portugal reçoit la Serbie à Lisbonne dans une finale pour la qualification à la Coupe du Monde de la zone Europe. Venez parier chez France Pari . La cote de la Seleçcao est à 1,40 contre 4,10 le nul et 6,50 pour la formation des Balkans.

- Palhinha renewed in October 2020 until 2025 with a salary increase to €800K

- Set to renew in November 2021 until 2026 with a salary increase to €1 M

- SAD looking to cash out in 6 months on the player



Am I crazy for thinking all this renewal business is sketchy???? pic.twitter.com/eAFDijOwnJ