PSG - Mercato : une recrue estivale déjà à la faute, Daniel Riolo lui tombe dessus !

Daniel Riolo est habitué à tomber sur le Paris Saint-Germain. Et une nouvelle fois, l'éditorialiste de RMC Sport a critiqué un joueur du PSG. Cette fois-ci, c’est une recrue estivale qui a pris cher.

Un tacle au service communication du PSG

Lucas Hernandez a officiellement signé ce dimanche avec le PSG. Lors de cette signature, le service communication du club de la capitale a publié une vidéo de 75 secondes où l'international français a répondu à des questions. Ce format est systématiquement réalisé par le PSG. Lors de celui-ci, Lucas Hernandez a dû faire un choix entre le PSG et l’OM. Le désormais ex-joueur du Bayern Munich a logiquement répondu "Ici c’est Paris", ce qui n’a pas plu à Daniel Riolo.

"L’interview communication du PSG de Lucas Hernandez, c’est quoi le truc ? Genre, on va prendre les supporters du club pour des idiots jusqu’au bout ? Ça va c’est bon il signe ok mais ne va pas faire cette sortie ridicule : Ici c’est Paris… mon dieu quel communication de balourd ! Quel service communication cata", a-t-il déclaré sur son compte Twitter. Pour rappel, Lucas Hernandez est né à Marseille et s’est toujours proclamé comme Marseillais…

L’itw com’ du club de Lucas Hernandez, c’est quoi le truc ? Genre on va prendre les Supp du club pour des idiots jusqu’au bout ? Ça va c’est bon il signe ok mais ne vas pas faire cette sortie ridicule : ici c’est paris … mon dieu quel com’ de balourd ! Quel service com’ cata 😱 — Daniel Riolo (@DanielRiolo) July 9, 2023

