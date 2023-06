PSG - Mercato : une recrue estivale déjà sur le départ ?

Zapping But! Football Club PSG : les 10 plus grosses ventes des Rouge et Bleu

Le PSG fait un pari sur l'avenir. Au milieu des pistes de renom étudiées par le conseiller sportif Luis Campos (Hernandez, Skriniar, Asensio…), un jeune joueur méconnu du grand public est lui aussi annoncé dans la capitale. Il s'agit de Cher Ndour, attaquant de 18 ans qui évolue au Benfica Lisbonne. Depuis plusieurs jours maintenant, l'espoir d'origine sénégalaise se rapproche de Paris qui pourrait temporiser avant de lui offrir une place de choix dans son secteur offensif. Un prêt en Italie ? Selon les informations du média spécialisé Clubdoria46, le champion de France envisagerait de prêter Ndour dans la foulée de son arrivée cet été. La Sampdoria de Gênes serait alors bien placée pour l'accueillir la saison prochaine malgré sa relégation en Serie B. Affaire à suivre. 🚨🚨 Cher Ndour 🇮🇹 pourrait être prêté dans la foulée de son arrivée !



La Sampdoria, 20 ème de Serie A la saison dernière, semble bien placé pour accueillir le jeune milieu italien. (@clubdoria46) pic.twitter.com/BfbAMw4NTw — 📣 MEGA PSG (@MegaPSG_) June 27, 2023

