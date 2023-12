PSG - Mercato : une recrue hivernale est déjà à Paris !

Zapping But! Football Club PSG : les 10 plus grosses ventes des Rouge et Bleu

Il n'y a pas de coïncidence dans la vie ! Annoncé tout proche du PSG, le milieu de terrain brésilien Gabriel Moscardo (18 ans) a décidé de passer ses vacances... à Paris. Le championnat auriverde s'est conclu la semaine dernière par le sacre de Palmeiras. Depuis, tous les joueurs sont en congés pour trois semaines. Alors que la majorité reste au pays pour profiter du soleil, la pépite des Corinthians a, elle, décidé de venir dans la capitale française, en plein hiver, avec sa compagne. Il a publié des photos d'eux devant les grands monuments parisiens. VOIR AUSSI : TOUTE L’ACTUALITÉ DU PSG Il devrait être parisien au 1er janvier Avant le match contre Nantes (2-1) samedi dernier, le responsable du recrutement du PSG, Luis Campos, a démenti tout accord mais un intérêt réel pour Moscardo : « Le PSG, en tant que grand club mondial, est obligé d'être informé à propos de tous les grands talents. Si c'est signé ? Non. En plus on ne peut pas, parce que le mercato n'est pas ouvert ». On aura compris qu'au 1er janvier, jour de l'ouverture du marché hivernal, Moscardo sera parisien. Récemment lié au PSG par des rumeurs de transferts, Gabriel Moscardo est actuellement en vacances… à Paris 🛬🇫🇷



[Instagram Gabriel Moscardo] 📱 pic.twitter.com/GJ92IaShQw — 𝗣𝗦𝗚 𝗦𝗖𝗢𝗢𝗣 (@Psgscoop) December 12, 2023 Voir le fil infos Podcast Men's Up Life Pour résumer Le championnat du Brésil était terminé, le jeune milieu de terrain des Corinthians Moscardo (18 ans) a décidé de passer ses vacances à Paris avec sa compagne. Paris qui devrait être son prochain club puisque le PSG a formulé une offre pour lui.

Raphaël Nouet

Rédacteur