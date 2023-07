PSG - Mercato : une recrue officialisée cet été déjà sur le départ ?

Zapping But! Football Club PSG : top 10 des transferts les plus chers

Le PSG a déjà recruté six joueurs depuis l'ouverture du marché des transferts. Si la plupart sont dans les plans de Luis Enrique à court terme, l’un d’entre eux est encore trop juste pour évoluer avec le club parisien. Il pourrait être prêté cette saison en Serie B.

Un retour au pays

Cher Ndour vient d’arriver au PSG en provenance de Benfica. L’international U20 italien pourrait pourtant quitter le PSG. Ignazio Genuardi révèle qu’un prêt serait envisagé et que certains clubs de Serie B sont attentifs à sa situation. Cher Ndour est lié au PSG jusqu’en 2028 et pourrait aller s’aguerrir dans un contexte plus favorable…

Après s’être engagé jusqu’en juin 2028 avec le #PSG, #Ndour est-il disponible pour un prêt ? Certains clubs de Serie B sont attentifs à la situation de l’international italien U20. #Mercato #Samp — Ignazio Genuardi (@IgnazioGenuardi) July 14, 2023

