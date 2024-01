PSG - Mercato : un Italien ou un cador passé à Rennes offert à Luis Enrique ?

Zapping But! Football Club PSG : top 10 des valeurs marchandes des Parisiens

Un défenseur supplémentaire pourrait s’ajouter à la liste de Luis Enrique. L’entraîneur espagnol a eu ce qu’il réclamait : un axial. Lucas Beraldo est arrivé et a intégré l’effectif parisien. Mais le PSG ne veut pas s’arrêter là et souhaite recruter un nouveau défenseur central, selon L’Equipe. La blessure de Milan Skriniar doit y être pour beaucoup.

Six pistes à l’étude

Le Paris Saint-Germain suit trois joueurs. Diego Llorente fait partie de la liste et plaît à Luis Enrique. Mais le défenseur de la Roma a d’autres concurrents, Maxence Lacroix et Nayef Aguerd sont aussi intégrés à la liste. Le premier n’a plus qu’un an de contrat avec Wolfsburg, tandis que le second possède une belle expérience en Ligue 1, puisqu’il est passé par Dijon et Rennes avant de rejoindre West Ham en 2022. FM ajoute Giorgio Scalvini, Gianluca Mancini et Alessandro Buongiorno à la liste de Luis Campos.

