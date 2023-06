PSG - Mercato : une recrue vend la mèche pour son arrivée

Zapping But! Football Club PSG : top 10 des joueurs les plus capés

Milan Skriniar va quitter l’Inter, le défenseur slovaque a confirmé rejoindre le PSG, lors d’une conférence de presse, en marge d’un rassemblement avec sa sélection.

« Je suis prêt et déterminé »

Interrogé par la presse italienne suite à l’annonce, le défenseur déclare : « Nous verrons ce qui se passera au PSG, mais l’important est que j’aille bien. (…) Aujourd’hui, je me sens bien, mais sans jouer, on ne trouve pas son rythme de match. Si l’entraîneur veut m’aligner, j’aiderai l’équipe parce que je suis prêt et déterminé. À Paris, au PSG, nous verrons ce qui se passera, mais l’important est de se sentir bien ». Depuis le temps que son nom est évoqué, voici le transfert officiel !