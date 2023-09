PSG - Mercato : une sérieuse menace plane sur les dirigeants parisiens

Zapping But! Football Club PSG : le palmarès complet des Parisiens

On le sait, le PSG a plutôt bien vendu au cours des derniers jours du mercato. Et même après, d'ailleurs avec, notamment, les départs et les ventes de Marco Verratti, Abdou Diallo et Julian Draxler. Les deux premiers ont rejoint le club Qatari d'Al-Arabi, le troisième, toujours au Qatar, le club d'Al-Ahli. Résultat ? Trois gros salaires en moins et surtout pas loin de 80 millions dans les caisses du club parisien.

Argent gelé ?

Gros problème, et comme l'indique ce soir le quotidien l'Equipe, l’UEFA pourrait tout faire capoter dans les prochains jours et geler les sommes des trois transferts en raison de la proximité entre le vendeur et les différents acheteurs. Extrait : "Pour les transferts, les experts du fair-play financier peuvent « geler » un transfert dans les comptes d'un club s'ils estiment que la transaction s'opère entre parties liées. Et que les montants, trop importants, servent surtout à contourner l'obligation d'équilibrer les comptes. Mais pour cela, il faut établir que le vendeur et l'acheteur ont une trop grande proximité."

Concrètement, et dans les prochains jours, l'Instance de Contrôle Financier des Clubs (ICFC) de l'UEFA va se pencher sur les trois dossiers. Et, sans remettre en cause la destination des joueurs, geler les montants obtenus dans les comptes du club. Ce qui rendra la position du PSG quant au fair-play financier plus complexe.

