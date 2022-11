PSG - Mercato : une seule arrivée en janvier, pas de Joao Félix et un taulier poussé vers la sortie !

Zapping But! Football Club PSG : top 10 des joueurs les plus capés

Comme à chaque mercato depuis l'arrivée du Qatar au PSG depuis 2011, de grands noms sont annoncés dans la capitale en janvier. On parle de Milan Skriniar, priorité absolue de Christophe Galtier et Luis Campos, de Joao Félix et de bien d'autres. Mais ce serait oublier les difficultés économiques du club depuis la pandémie. Le déficit s'accroît chaque mois et fait que le fair-play financier limite le champ d'action des dirigeants parisiens.

Dans son édition du jour, L'Equipe assure que le PSG ne pourra recruter qu'un joueur lors du mercato hivernal. Et ce sera donc un défenseur central. Pas de Joao Félix ou qui que ce soit d'autre. Les dirigeants espèrent vendre Keylor Navas mais ils y croient moyennement, d'abord par le Costaricain n'est pas sûr de trouver en janvier un challenge l'intéressant, ensuite parce qu'à son âge (35 ans) et malgré son talent, il est difficile de réaliser un gros transfert. La révolution fantasmée par certains il y a quelques semaines avec un départ de Kylian Mbappé n'aura pas lieu. En janvier, le PSG ne va pas bouleverser son effectif. Il ne perdra certes pas ses forces vives mais n'ajoutera pas non plus d'autres joyaux à sa couronne.