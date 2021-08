PSG - Mercato : Une solution déjà trouvée par Leonardo pour signer Messi ?

Zapping But! Football Club PSG : les chiffres de la carrière de Georginio Wijnaldum

Messi proche de retrouver Neymar ? Selon les informations du toujours très bien informé Fabrizio Romano, le Paris Saint-Germain serait confiant dans la signature de Lionel Messi. Les dirigeants du club de la capitale auraient déjà entamé les discussions avec l’entourage du joueur et préparerait son contrat.

L’insider rapporte également que son ancien coéquipier et ami Neymar pousserait en interne pour que Messi signe au Paris Saint-Germain. Nul doute que les deux joueurs ont déjà du échanger en privé sur l’avenir de l’argentin.

Paris Saint-Germain are confident to find the right ‘deal structure’ soon to sign Leo Messi after opening direct talks since yesterday. PSG are already working on Leo’s potential contract. 🇦🇷🚨 #Messi



Been told confidence is growing also in PSG dressing room - Neymar is pushing.