PSG - Mercato : une star de Tottenham toujours dans le viseur ?

Les jours se suivent et se ressemblent pour Dele Alli. Figure des Spurs de Tottenham, l'international anglais a de plus en plus de mal à convaincre son entraîneur, le Portugais José Mourinho. Qui n'a même pas fait appel à ses services lors du dernier match (perdu) des Spurs contre Leicester et qui l'avait déjà relégué sur le banc des remplaçants auparavant.

Raison de plus pour que les quotidiens anglais s'intéressent au choix éventuel d'Alli lors du prochain mercato hivernal. Le Daily Mail, dans son édition du jour, explique ainsi que Mourinho ne s'opposera pas un départ sous forme de prêt. Et que PSG, paraît-il intéressé l'été dernier, serait à nouveau sur le dossier. Mieux, et toujours selon le même média, Leonardo pourrait assez rapidement formuler une offre.

Attention, toutefois, le club de la capitale est à ce jour pourvu en milieux de terrain. Et on imagine assez mal Thomas Tuchel accepter un élément de plus sans l'avoir réellement souhaité.