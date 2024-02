PSG Mercato : une vieille piste italienne pour l'après-Mbappé ?

Zapping But! Football Club PSG : les 10 plus grosses ventes des Rouge et Bleu

Si les informations de la presse parisienne sont correctes, le PSG ne devrait pas faire de folies cet été pour son attaque, malgré le départ de Kylian Mbappé. Il y a des titulaires sur les ailes avec Ousmane Dembélé et Bradley Barcola, et la direction souhaiterait donner une seconde chance aux flops Randal Kolo Muani et Gonçalo Ramos en pointe. Dans l'idéal, il faudrait donc des doublures sur les côtés, ce que ne serait pas Rafael Leao (AC Milan), régulièrement cité ces derniers temps, ou... Federico Chiesa (Juventus).

Il n'est plus titulaire à la Juve

Ce lundi, Ekrem Konur annonce que le PSG s'est renseigné pour l'ailier italien. Manchester United et Liverpool continuent également de le suivre, alors que la Vieille Dame aimerait le prolonger. Chiesa était déjà dans le viseur parisien l'été dernier. L'intérêt du PSG est d'autant plus surprenant que Chiesa n'est plus titulaire à la Juventus, sans parler du fait que l'international transalpin n'accepterait pas de quitter le Piémont pour jouer les doublures en France...

💣❗🇮🇹 #Juve ⚫⚪ #ForzaJuve❗

PSG plans to check on the condition of Federico Chiesa.



▫️Manchester United, Liverpool continue to be linked with Juventus' 26-year-old player.



▫️The Serie A club believes that the Italian winger will extend his contract. https://t.co/zRJ7okFkub pic.twitter.com/B7Zr9axohz — Ekrem KONUR (@Ekremkonur) February 26, 2024

