PSG - Mercato : Varane, Mbappé… Leonardo a pris contact avec Pérez

Tous les deux dans le dur hier avec l'équipe de France face à la Hongrie (1-1), Raphaël Varane et Kylian Mbappé ont vu leur avenir être discuté par Florentino Pérez et Leonardo. Foot Mercato explique en effet que le directeur sportif du PSG a contacté le président du Real Madrid pour en savoir plus sur le défenseur central français, que la presse espagnole annonce sur le marché.

Varane, c'est 50 M€ ou rien

Pérez a confirmé l'information, expliquant que son joueur était sous contrat jusqu'en 2022, qu'il avait reçu une proposition de prolongation qu'il avait refusée et qu'en conséquence, il pourrait être transféré si le Real Madrid s'y retrouve, c'est-à-dire si une proposition de 50 M€ lui est faite. Reste que l'intérêt parisien n'emballe pas vraiment l'ancien Lensois, davantage désireux de découvrir la Premier League.

Si Pérez et Leonardo ont réellement échangé, le nom de Kylian Mbappé a forcément dû être prononcé. L'international français, lui aussi sous contrat jusqu'en 2022, qui a lui aussi une proposition de prolongation entre les mains et qui l'a lui aussi repoussée pour le moment, est attiré depuis toujours par les Merengue. Et ce ne sont pas les déclarations tapageuses de Nasser al-Khelaïfi à son égard qui vont l'inciter à rester. Varane pourrait-il entrer dans une méga transaction pour envoyer Mbappé à Paris ? Réponse au plus tard le 31 août !

🚨 Info: Le #PSG est bel et bien intéressé par Raphaël Varane 🇫🇷. Après avoir sondé l’entourage du joueur, le #PSG a pris des renseignements auprès du Real Madrid pour le défenseur français, dont le contrat expire en 2022. Pas d'offre pour l'instant.https://t.co/RHfX0fOtR3 — Santi' FM (@Santi_J_FM) June 20, 2021