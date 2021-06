PSG - Mercato : Varane sondé, Icardi tenté par un départ

Zapping But! Football Club Mbappé - Haaland : le duel en chiffres

Depuis que le Qatar fait couler l'argent à flots sur le PSG, tous les médias français ou étrangers accolent le nom du club de la capitale à la moindre rumeur de transfert. Et cela sans prendre en compter en fait qu'il a été méchamment impacté comme tout le monde par la crise sanitaire et que ses moyens cet été sont restreints. Il est notamment question d'une enveloppe de 80 M€ pour recruter plus les éventuelles ventes, ce qui n'est pas la spécialité de Leonardo.

Un gros mais pour Icardi à l'AC Milan

Mais qu'à cela ne tienne, le site Foot Mercato annonce que le PSG a pris contact avec l'entourage de Raphaël Varane. Sous contrat avec le Real Madrid jusqu'en 2022, l'ancien Lensois a une offre de prolongation entre les mains mais sera vendu cet été pour un montant supérieur à 60 M€ s'il ne l'accepte pas. Manchester United est déjà venu aux nouvelles. Et le PSG, donc, qui possède pourtant en Marquinhos et Presnel Kimpembé deux titulaires a priori inamovibles en défense centrale…

Dans le sens des départs, le nom de Mauro Icardi revient du côté de l'AC Milan, qui peine à finaliser l'arrivée d'Olivier Giroud. L'Argentin du PSG est le troisième dans la liste des renforts espérés en attaque derrière le joueur de Chelsea, donc, mais aussi Sardar Azmoun (Zénit). Gros obstacle cependant à un retour dans une ville que lui et sa famille adorent : les Rossoneri ne peuvent le recruter que sous la forme d'un prêt avec prise en charge partielle de ses 12 M€ nets annuels par le PSG. Pas gagné, donc…

