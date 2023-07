PSG - Mercato : vénal, Mbappé rapproche le club d'une catastrophe financière !

Zapping But! Football Club PSG : le palmarès complet des Parisiens

C'est une véritable bombe que L'Equipe publiera dans son édition de demain au sujet de Kylian Mbappé et du PSG. Dans cet article, publié ce soir en avant-première, les dirigeants parisiens font des confidences sur l'avenir du club et on peut dire qu'il s'annonce sombre si l'attaquant maintient sa stratégie. En effet, Paris avait accédé à toutes ses demandes financières en mai 2022 en ayant reçu l'assurance de sa part qu'il ne partirait pas sans une indemnité en échange. Ses fameuses primes de fidélité ont fait tiquer le fair-play financier mais le PSG s'était engagé à couvrir tout ça avec un transfert record en 2024. Mais pour que ce scénario s'écrive, encore faudrait-il que le natif de Bondy active sa clause de prolongation.

Le ressentiment transpire du discours des dirigeants parisiens

Dans l'article, Mbappé en prend pour son grade. Les dirigeants parisiens font comprendre que son désir de partir libre s'explique avant tout par la grosse prime qu'il touchera de la part du club acquéreur. Au club, on a l'impression de s'être fait avoir car l'attaquant avait accepté de poser avec un maillot floqué 2025 alors qu'il avait signé son fameux courrier quelques semaines après. L'Equipe explique qu'il y a toujours des discussions entre les deux camps mais vu le ressentiment qui transpire de ce papier, on devine qu'elles auront bien du mal à aboutir à une situation qui satisfera tout le monde. Et surtout le PSG, qui se prépare à une catastrophe industrielle si sa star quitte le navire sans lui rapporter les fortunes investies en elle depuis un an...

La fiche de Kylian Mbappé

Le PSG continue de mettre la pression sur Kylian Mbappé pour éviter un départ libre qui mettrait en péril ses finances. Des acteurs du club assurent que la star avait promis de ne pas quitter Paris sans indemnité de transfert. https://t.co/k7KABNL8Zj pic.twitter.com/fktTr9mgtX — L'ÉQUIPE (@lequipe) July 4, 2023

Podcast Men's Up Life