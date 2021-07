PSG - Mercato : vendre Kylian Mbappé, une obligation de l'été ?

Zapping But! Football Club PSG : top 10 des joueurs les plus capés

Peut-être l'avez vous lu ce matin, dans les colonnes du Parisien ou de l'Equipe. Les deux quotidiens reviennent en effet sur le passage, récent, des dirigeants du PSG face à la DNCG, le gendarme financier du football français. Et parviennent d'ailleurs à la même conclusion, qui vaut information : paris s'est engagé à vendre cet été pour une somme avoisinant les 200 millions d'euros !

Depuis, et au regard de l'effectif que doit avoir à sa disposition Mauricio Pochettino, on se demande comment l'objectif peut-être atteint. Impossible de brader tous les joueurs. Impossible que Paris n'ait pas une kyrielle de stars, susceptibles de décrocher une Ligue des Champions. Dès lors, un constat s'impose : le PSG sera-t-il contraint de vendre, et dès cet été, Kylian Mbappé ? Pas impossible. Surtout quand on sait que ce dernier est libre dans un an et que personne n'ose imaginer, une seule seconde, qu'il parte libre.

En attendant, et lorsqu'on accumule les montants de certains transferts envisageables, on est très, très loin des 200 millions espérés. Et ce en se fiant à la velue des joueurs suivants sur le site de référence, Transfermarkt. Pablo Sarabia (22 M€), Ander Herrera (13), Idrissa Gueye (15), Thilo Kehrer (20), Abdou Diallo (20), Kurzawa (12). On peut même, sait-on jamais, espérer le transfert du gardien Alphonse Areola ou se séparer de Mauro Icardi, pas vraiment convaincant depuis qu'il est définitivement parisien.

De toute évidence, et même si la perte sportive est ahurissante, les dirigeants parisiens doivent déjà se demander que faire avec Mbappé. Qui, d'un côté, les priverait de réelle ambition sportive, et qui, de l'autre, pourrait plomber les finances du club plusieurs mois durant.