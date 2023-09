PSG - Mercato : Verratti à Al-Arabi, c'est officiel

C'est officiel, Al-Arabi a annoncé la signature de Marco Verratti. Le milieu italien de 30 ans quitte le PSG après onze saisons et un record de titres (30). Il est également le deuxième joueur le plus capé de l'histoire parisienne (416 matches contre 435 à Jean-Marc Pilorget). Poussé vers la sortie par le PSG, Verratti espérait rebondir dans un grand club européen. Faute d'offre à la hauteur de ses ambitions, il a donc pris la direction du championnat du Qatar, propriétaire du club de la capitale, qui lui verse une indemnité de 45 M€, largement au-dessus de la valeur réelle du petit Hibou...

Pour résumer

