PSG - Mercato : Verratti va contrarier Campos, Hakimi poussé vers la sortie ?

Football Club PSG : Paris en danger dans la course au titre ?

Il y a un peu plus d'un mois, alors qu'une grande lessive estivale était annoncée au PSG, une rumeur avait surpris : les dirigeants parisiens voudraient voir partir Marco Verratti. Le milieu italien de 30 ans a fini par lasser tout le monde avec son hygiène de vie pas franchement professionnelle. Et ce n'est pas sa saison 2022-23, marquée par de nombreuses erreurs grossières, à Munich ou lors du dernier match contre Clermont, qui a incité sa direction à réviser son jugement. Après onze saisons, l'ancien de Pescara était invité au départ. Et son agent avait d'ailleurs laissé entendre que c'était le moment d'aller voir ailleurs. Sauf que...