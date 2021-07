PSG - Mercato : Verratti vend la mèche pour Donnarumma

Zapping But! Football Club PSG : les chiffres de la carrière de Georginio Wijnaldum

C'est le toujours bien informé Fabrizio Romano qui vient de donner l'information sur twitter. Avec les propos de Marco Verratti, le milieu de terrain du PSG, qui confirme la venue du désormais ancien gardien du Milan AC, Gianluigi Donnarumma.

Ne reste plus qu'à attendre l'officialisation. Qui devrait logiquement intervenir après la finale de l'Euro, Italie-Angleterre.

Marco Verratti ‘confirms’ Gigio Donnarumma to Paris Saint-Germain: “He deserves to join a top European club to have the ambition to win the Champions League. I’m happy to have Donnarumma as new team mate at PSG, he will help us a lot”, Verratti says. 🇮🇹🇫🇷 #PSG