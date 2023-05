PSG - Mercato : vers un licenciement de Messi ?

Zapping But! Football Club PSG : les 10 plus grosses ventes des Rouge et Bleu

Suspendu pendant deux semaines de match, d'entraînement et de salaire pour être parti en Arabie saoudite sans l'accord du club, Lionel Messi vit vraisemblablement ses derniers moments au Paris Saint-Germain.

"On va tout droit vers un licenciement de Messi"

Selon l'ancien milieu de terrain parisien, Jérôme Rothen, désormais consultant pour RMC Sport, la Pulga pourrait même ne plus porter le maillot du PSG et être licencié. "On va tout droit vers un licenciement du joueur. Il ne faut pas espérer que Leo Messi passe 15 jours en dehors du club et qu'il revienne la bouche en coeur pour jouer. Il a tellement contrarié le club par rapport à ce voyage qu'ils ont pris ça comme un coup de massue. (...) À 99%, on ne reverra plus Leo Messi au PSG", a-t-il estimé dans son émission Rothen s'enflamme sur RMC Sport.

🔴🔵 @RothenJerome sur la suspension de Messi par le PSG : "On va tout droit vers un licenciement du joueur. Il y a des lois, il ne faut pas faire ni dire n'importe quoi. Mais moi je vous le dis, quasiment à 99% on ne reverra plus Messi sous le maillot du PSG." pic.twitter.com/tm7KtPIFb4 — Rothen s'enflamme (@Rothensenflamme) May 3, 2023

