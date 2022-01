PSG – Mercato : vers un retournement de situation pour Kurzawa ?

Zapping But! Football Club PSG : top 10 des joueurs les plus capés

Nous sommes dans la dernière ligne droite du mercato et Layvin Kurzawa pourrait finalement quitter le Paris Saint-Germain. Le site footmercato indique en effet que le défenseur français, qui ne jouit plus de la confiance de Mauricio Pochettino, serait dans les petits papiers de Newcastle et de West Ham.

Les deux clubs européens, en quête de renforcement derrière, pourraient donc se livrer à un bras de fer en ces dernières heures du mercato pour s’offrir Layvin Kurzawa.

Dossier à suivre avec un œil avisé dans les prochaines heures.

