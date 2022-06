PSG - Mercato : vexé par Al-Khelaïfi, Neymar est prêt à claquer la porte !

Zapping But! Football Club PSG - INFOS BUT! : Le rêve Zidane, l’alternative Conte et duel serré pour Pogba

Dans une interview accordée en début de semaine à Marca, le président du Paris Saint-Germain, Nasser Al-Khelaïfi, a laissé entendre que Neymar était poussé vers la sortie cet été. "Si Neymar fait partie du nouveau projet du PSG ? Nous ne pouvons pas parler de ces sujets dans les médias. Certains viendront et d'autres partiront, mais ce sont des négociations privées."

Neymar envisagerait un départ du PSG !

Une sortie médiatique qui n'aurait pas plu à la star brésilienne. En effet, selon les informations de RMC Sport, l'ancien joueur du FC Barcelone, dont le contrat au PSG va s'étendre au 1er juillet jusqu'en juin 2027, envisagerait de quitter le club de la capitale cet été. Pour rappel, la Juventus Turin surveillerait de très près la situation de Neymar.

🔴🔵 Les récents propos de Nasser Al-Khelaïfi à son sujet n'ont pas plu à Neymar et la réflexion autour d’un départ est ouverte. Aussi bien du côté du Brésilien que du PSG.https://t.co/JiGAfQ7wwv — RMC Sport (@RMCsport) June 26, 2022

Pour résumer Vexé par la dernière sortie médiatique du président du Paris Saint-Germain, Nasser Al-Khelaïfi, sur son avenir, Neymar serait ouvert à un départ du club de la capitale cet été.

