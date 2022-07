PSG – Mercato : Vitinha lâche ses premiers mots, deux milieux recrutés après lui ?

Zapping But! Football Club PSG - INFO BUT! : Lukaku, une idée qui fait son chemin

Le PSG poursuit son mercato estival. Alors que le Luis Campos a remplacé Leonardo depuis plusieurs semaines, le PSG vient d’officialiser l’arrivée du milieu de terrain portugais du FC Porto, Vitinha. Un joueur qui va couter 40 millions d’euros au PSG, soit le montant de sa clause libératoire. Pour site du club, ce dernier s’est exprimé sur son arrivée.

« C'est un très grand défi qui m'attend, et je suis impatient. La Ligue 1 est un championnat relevé, qui va vite et où les équipes sont costaudes et solides. Je vais essayer de jouer le football que je connais, aider l'équipe au maximum. » a déclaré le milieu portugais. Vitinha a poursuivi avec un message pour les supporters : « Les supporters peuvent compter sur moi, je suis travailleur, je donne toujours le meilleur de moi-même, je souhaite tout simplement les rendre heureux et que nous remplissions nos objectifs tous ensemble. »

Dans l’entrejeu, L’Équipe explique que le PSG espère encore une ou deux recrues mais cela pourrait dépendre d’éventuelles ventes, un domaine où il est pour le moment à la peine. Seko Fofana (RC Lens) et Renato Sanches (LOSC) font partie des cibles visées et les deux joueurs sont intéressés par le projet. « Aujourd’hui, on n’a reçu aucune offre du PSG », déclarait hier Olivier Létang, le président du LOSC.

Pour résumer Néo-parisien, Vitinha s’est exprimé sur son arrivée au sein du club de la capitale, pour le site du club. Le milieu de terrain portugais est impatient de débuter avec le club de la capitale et adresse un message aux supporters.

