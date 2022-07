PSG - Mercato : Wanda Nara a mis un stop à Jorge Mendes

Zapping But! Football Club PSG - INFO BUT! : Lukaku, une idée qui fait son chemin

A peine arrivé au PSG, Luis Campos, le désormais patron du sportif au sein du club de la capitale, se doit de gérer d'innombrables dossiers. Et de toute évidence celui de l'attaquant Mauro Icardi en est un, prioritaire, vu qu'il a également été demandé au très influent agent Jorge Mendes (celui de Cristiano Ronaldo entre autres) de trouver une porte de sortie le plus rapidement possible.

Une possibilité était depuis peu offerte à Icardi : rejoindre la formation de Wolverhampton, intéressée par le profil de l'attaquant parisien. Peine perdue. Le clan Icardi, dans lequel sa femme, Wanda Nara, joue un rôle majeur, a refusé la proposition. Icardi demeure donc un joueur parisien. Jusqu'à quand ?

Mauro #Icardi has turned down #Wolverhampton’s bid. The argentinian striker is not in #PSG’s plans for the next season and he can leave #Paris in summer #transfers window. #Wolves