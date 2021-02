PSG - Mercato : Wanda Nara envoie à son tour un message à la Juventus

Zapping But! Football Club PSG, FC Barcelone, Real Madrid : les 10 joueurs les mieux payés en 2020

S'agit-il d'un tacle à l'Inter Milan ou d'un appel du pied à la Juventus Turin ? Toujours est-il que depuis 24 heures, Mauro Icardi et Wanda Nara multiplient les messages en direction du Calcio. Hier soir, l'attaquant du PSG a liké plusieurs commentaires de joueurs de la Juventus, qualifiés pour la finale de la Coupe d'Italie aux dépens de l'Inter, ancien club de Mauro.

Et ce mercredi, c'est au tour de Wanda Nara de s'y mettre. Sur Instagram, elle a posté une photo d'elle en extérieur, avec ce commentaire : "Aujourd'hui, tout est en blanc et moi en noir". Ecrit en italien, et non en espagnol, ce qui prouve qu'il y a un lieu avec la Juve ou l'Inter. On se souvient qu'à l'été 2019, Icardi et Nara voulaient quitter l'Inter pour la Juve. S'ils se sont retrouvés au PSG, c'est uniquement parce que les dirigeants nerazzurri refusaient de céder leur ancien capitaine à leur pire ennemi. Nostalgique de l'Italie, les deux Argentins sont-ils en train de lancer une opération séduction pour que le transfert tant attendu à la Juve se fasse enfin ?