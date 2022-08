PSG – Mercato : Wanda Nara négocie le départ d'Icardi à Istanbul !

Zapping But! Football Club PSG : les 10 plus grosses ventes des Rouge et Bleu

Le Loft du PSG pourrait bien voir quelques éléments s'en aller ces prochains jours. Selon Le Parisien, le dossier Mauro Icardi pourrait se décanter puisqsue Wanda Nara se serait rendue ce jeudi à Istanbul. Et ce afin de discuter avec deux clubs : Galatasaray et Fenerbahce. Le Parisien précise que le dossier reste complexe puisqu'à l'instar d'Idrissa Gueye, approché par Everton, et Ander Herrera, par l’Athletic Club Bilbao, Icardi demande des indemnités au PSG pour accepter un départ... PSG : Sergio Ramos, leader par les actes et la parole

➡️ https://t.co/auG804DSwG pic.twitter.com/Px4VVL08s9 — Le Parisien | PSG (@le_Parisien_PSG) August 18, 2022

Laurent HESS

Rédacteur

Podcast Men's Up Life