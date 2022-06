PSG - Mercato : Wanda Nara et son décolleté affolant envoient un message fort sur l'avenir de Mauro Icardi

Zapping But! Football Club PSG : top 10 des transferts les plus chers

Wanda Nara est une femme d'habitudes. A chaque fois qu'elle est en petite tenue et qu'elle croise son téléphone, il faut qu'elle fasse un selfie qu'elle poste aussitôt sur Instagram. Et à chaque fois qu'elle retourne en Italie, elle se sent obligée de dire qu'il s'agit de la véritable maison de sa famille. Pas l'Argentine natale de son couple, pas Paris, où elle vit depuis trois ans.

Actuellement en vacances dans la magnifique région des lacs de Côme, à 80km de Milan, Wanda Nara n'a pas dérogé à ses saines habitudes. Photo en maillot de bain depuis la terrasse d'une maison au bord du lac, avec vue plongeante sur son décolleté, et petit commentaire ("Home"). Et s'il était là, l'avenir de Mauro Icardi, poussé vers la sortie par le PSG ? Car s'il ne remettra pas les pieds à l'Inter Milan, où il a joué de 2003 à 2009 mais où les ultras le détestent, et s'il semble peu probable que l'AC Milan le recrute, un troisième club lombard vient de monter en Serie A : Monza, dirigé par Silvio Berlusconi et Adriano Galliani, qui ont écrit les grandes heures des Rossoneri dans les années 80-90.

Pour résumer Actuellement en vacances sur le lac de Côme, Wanda Nara s'est affichée en maillot de bain sur les réseaux sociaux, expliquant qu'il s'agit de sa maison. Une façon de rappeler que la Lombardie, où les époux Icardi ont passé six ans, est leur terre d'adoption.

Raphaël Nouet

Rédacteur

