PSG – Mercato : Wanda Nara s'est déjà mise au travail, un premier couac sur le remplaçant d'Icardi

S'il avait un peu retrouvé le sourire avec l'arrivée de Mauricio Pochettino, Mauro Icardi (28 ans) peine à retrouver une place de titulaire au PSG. Auteur de 27 buts et 10 passes décisives en 53 matches avec Paris, l'Argentin fait partie des joueurs qui pourraient être sacrifiés par Leonardo au prochain Mercato.

Mauro Icardi envoyé à Manchester United

D'après la Gazzetta dello Sport, la direction francilienne avait déjà demandé à Wanda Nara, la femme et agent d'Icardi, de s'activer à lui trouver un nouveau club... Et pas forcément sous la forme d'un prêt. Désireux de dégager des liquidités, pour boucler dans un premier temps les prolongations de Neymar et Mbappé, Paris espère trouver un club prêt à payer le salaire de l'Argentin (800 000€ par mois) ainsi qu'une petite indemnité de transfert. Le clan Icardi se serait donc mis au travail du côté de l'Angleterre et plus précisément de Manchester United en cas de départ d'Edinson Cavani.

La piste Agüero se complique pour Paris

Reste que si, pour le remplacer numériquement, Mauricio Pochettino espère la signature de Sergio Agüero (Manchester City, 32 ans), en fin de contrat en juin prochain. Le dossier du « Kun » est loin d'être gagné d'avance. Concurrencé par le FC Barcelone et l'Independiente, le PSG doit également faire face à un autre problème selon le Daily Mail : Sergio Agüero souhaiterait un rebond en Premier League. Le Chelsea de Thomas Tuchel serait en pôle pour l'accueillir. Un sale coup...