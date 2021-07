PSG - Mercato : Wanda Nara sort de ses vacances pour relancer le dossier Icardi

Zapping But! Football Club PSG : le Parc des Princes, une forteresse devenue vulnérable

Depuis quelques jours, Wanda Nara s'affichait du côté de Capri et de Naples. La compagne et agent de Mauro Icardi était ouvertement en vacances et ne donnait l'impression de s'inquiéter de l'avenir de son époux au PSG. Alors qu'une nouvelle rumeur émanant de la presse italienne a relancé l'intérêt de la Juventus pour le buteur argentin, Wanda Nara a troqué son maillot de bain pour une tenue plus sérieuse... Avant de faire une annonce sur Instagram.

Wanda Nara se prépare pour un rendez-vous d'affaires

« Au travail demain et maintenant je me prépare pour prendre l'avion. Et c'est parti ! Devinez où je vais ? », a écrit la sulfureuse argentine depuis le domicile milanais du couple Icardi. D'ici quelques heures, en fonction de sa destination, on pourra y voir plus clair sur la posture du clan Icardi face aux rumeurs.

A la fin du mois de mai, lors de sa dernière mise au point publique avant les vacances, Mauro Icardi se déclarait alors prêt à rester au PSG : « Je regrette que certains médias désinforment. Moi et ma famille sommes très heureux à Paris et il me reste beaucoup d’années de contrat. Ça me rend fier que d’autres équipes soient intéressées, mais mon présent et mon futur sont à Paris ». La donne pourrait néanmoins changer si un buteur de classe mondiale venait à débarquer dans la Capitale française (Cristiano Ronaldo ?).