PSG - Mercato : Wanda Nara sort une bombe sur le départ d’Icardi, il lui emboîte le pas !

C’est presque dans l’indifférence générale que Mauro Icardi a quitté le PSG cet été. Prêté à Galatasaray sans option d’achat, l’attaquant argentin entend relancer une carrière au point mort en Turquie. Le joueur de 29 ans y a été accueilli par 3000 supporters déjà en fusion. Si le suspense a été à son comble à son sujet au mercato, Wanda Nara avait pourtant tout ficelé en coulisses. Celle qui a la double casquette d’agent et de compagne d’Icardi a fait des révélations sur les coulisses de son départ.

Icardi très courtisé, vraiment ?

« Le 18 août, avant de me rendre à mon travail en Argentine et à Miami, je me suis rendue à Istanbul, je suis arrivée secrètement et je me suis rendue sur un bateau pour conclure l'affaire », a t-elle raconté sur Instagram, laissant donc apparaître que le deal était déjà bouclé au cœur de l’été !

Icardi, lui, savoure l’instant présent et affirme avoir été très sollicité au mercato : « J'ai reçu de nombreuses offres cet été. Je suis venu ici lorsque je jouais pour le PSG et j'ai marqué un but dans ce stade. Maintenant, je défendrai le maillot de Galatasaray et j'espère continuer à marquer. »

Bastien Aubert

Rédacteur