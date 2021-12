PSG - Mercato : Wenger dément son arrivée, celle de Zidane aussi ?

Zapping But! Football Club PSG : top 10 des meilleurs buteurs de l'histoire

Arsène Wenger a été interviewé par Jérôme Rothen hier dans l'émission de ce dernier sur RMC. Au sujet d'une possible arrivée au PSG, il a déclaré : "Ce n’est que de l’imagination d’avant-Noël. Je ne sais pas qui a sorti ça, mais il n’y a rien. Franchement, non. J’ai envie de bien faire les choses quand je suis engagé quelque part. J’essaye toujours d’aller au bout de ce que je fais. J’ai entrepris un projet qui est dans l’éducation. On a créé un centre d’entraînement. On va essayer de développer le football dans le monde entier, notamment en Afrique. Donc non, il n’y a absolument rien concernant le PSG".

Ses liens avec les Qataris donnaient pourtant du poids à une arrivée au PSG. Il est également difficile de croire qu'il ne peut pas mener deux projets de front, sachant que celui sur l'éducation dans lequel il semble si investi actuellement ne l'a pas empêché de travailler pour la FIFA sur le projet d'une Coupe du monde tous les deux ans… Mais le plus inquiétant, c'est que sa non-venue pourrait également mettre à mal l'arrivée de Zinédine Zidane sur le banc du PSG. En effet, le champion du monde 98 était prêt à collaborer avec un directeur sportif s'il s'appelait pas Wenger, pas Leonardo…