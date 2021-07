PSG - Mercato : Wijnaldum a enfin choisi son numéro

Zapping But! Football Club PSG : top 10 des valeurs marchandes des Parisiens

Le Paris Saint-Germain, qui rêve de remporter la Ligue des Champions, sort d’un recrutement XXL avec les arrivées de Georginio Wijnaldum, Gianluigi Donnarumma, Sergio Ramos et Achraf Hakimi.

Le milieu de terrain néerlandais, qui a signé un contrat de trois ans avec le club de la capitale, vient tout juste d’arriver à Paris et de choisir son numéro de maillot. Comme officialisé sur le site du PSG, l'ancien joueur de Liverpool portera le numéro 18, chiffre laissé vacant par Moïse Kean, qui a fait son retour à Everton cet été.

Here we are, our new hometown @Paris 🙌🏾



|| 🇫🇷 Nous y sommes, notre nouvelle ville natale 🙌🏾 pic.twitter.com/OxH7SuEevk