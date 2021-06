PSG - Mercato : Wijnaldum à Paris, pourquoi c'est un énorme coup

Zapping But! Football Club PSG : l'historique des blessures de Neymar

Passée la nouvelle, restent les faits. Tous ceux, et ils sont nombreux, qui prouvent que le PSG a réalisé un véritable coup de maître en chipant, au nez et à la barbe du FC Barcelone, le milieu de terrain néerlandais, Georginio Wijnaldum. En fin de contrat à Liverpool, et pour un salaire de plus de 10 millions d'euros par an, le Batave a de quoi impressionner. Et c'est pour cette raison que l'Equipe, hier, a eu la judicieuse idée de rappeler les stats du joueur lors de son long passage en Premier League.

Premier élément, ô combien important, Wijnaldum est solide. En 2020-2021, il a ainsi participé aux 38 matches de Championnat des Reds. Depuis son arrivée, il y a 5 ans, il a toujours disputé au moins 33 matches par saison.

Autre chiffre intéressant, Georginio Wijnaldum a réussi 89,9 % de ses passes depuis son arrivée à Liverpool. Aucun joueur de champ des Reds, régulièrement convoqué par Klopp, n'a fait mieux. Seul petit bémol, celui qui a déjà un palmarès bien fourni (Ligue des champions, Premier League, Supercoupe d'Europe, Coupe du monde des clubs, Championnat des Pays-Bas, deux Coupes nationales) a délivré 11 passes décisives lors de ses deux premières saisons avec Liverpool en Premier League. Seul problème, il n'en a délivré aucune depuis trois ans.