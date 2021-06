PSG – Mercato : Wijnaldum n'est pas le seul gros coup de Leonardo dans les tuyaux !

Zapping But! Football Club PSG : top 10 des meilleurs buteurs de l'histoire

Un contrat jusqu'en 2024, un salaire de 8,5 M€ net, hors bonus : selon Nicolo Schira, le PSG a déjà conclu l'arrivée de Georginio Wijnaldum, le milieu néerlandais de Liverpool, en fin de contrat chez les Reds.

Mais Sky Sport Italia annonce un autre accord, imminent, entre le club de la capitale et Gianluigi Donnarumma, le jeune gardien international italien du Milan AC. Les deux parties discuteraient d'un contrat jusqu'en 2016, avec un salaire de 12 M€ net par saison ! Et Leonardo avancerait avec Mino Raiola, l'agent de Donnarumma, sur un nouveau prêt de Moise Kean et une prolongation du contrat du jeune Xavi Simmons. Rien que ça !

Paris Saint-Germain board are discussing with Donnarumma on a contract until June 2026, salary around €12m/net per season [add ons included]. After Wijnaldum, PSG feel Donnarumma now close too. 🇫🇷 @SkySport



Kean loan and Xavi Simons new contract also on the table with Raiola.