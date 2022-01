PSG - Mercato : Wijnaldum prêt à partir, une grosse offre est tombée pour Bakker !

Zapping But! Football Club PSG : le palmarès complet des Parisiens

Un an après son arrivée au PSG, Mitchel Bakker, qui ne s'était pas vraiment imposé dans la capitale, avait rejoint le Bayer Leverkusen pour 10 M€, l'été dernier. En Bundesliga, le défenseur néerlandais (21 ans) a eu du temps de jeu. Auteur d'1 but et 3 passes décisives avec le Bayer, il attise les convoitises et pourrait changer d'air avant la fin du Mercato.

Selon Nicolo Schira, Bakker pourrait en effet filer à Newcastle. Après avoir tenté sans succès d'attirer Robin Gosens (Atalanta), les Magpies auraient jeté leur dévolu sur l'ancien joueur de l'Ajax, avec une offre de 19 M€ et un contrat jusqu'en 2025. Par ailleurs, Sky Sports affirme que Georginio Wijnaldum est prêt à revenir en Premier League.

La publication britannique fait savoir que le milieu du PSG a déjà choisi sa destination : Arsenal. Un choix qui pourrait avoir une incidence sur le dossier Tanguy Ndombele, que le club de la capitale entend arracher à Tottenham cet hiver.

Transfer news LIVE! Wijnaldum to Arsenal as Man Utd eye Luis Diaz move https://t.co/mo1dmXoDPr — Sportnews (@sportnewsblogd1) January 25, 2022