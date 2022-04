PSG : un flop du Mercato d'été se prend une balle perdue

Zapping But! Football Club PSG - INFOS BUT! : Le rêve Zidane, l’alternative Conte et duel serré pour Pogba

Après cinq saisons passées à Liverpool, Georgino Wijnaldum a choisi de poursuivre sa carrière du côté du Paris Saint-Germain. Mais depuis son arrivée dans la capitale française l'été dernier, le milieu de terrain néerlandais peine à retrouver le niveau qui était le sien chez les Reds.

"Wijnaldum a fait une erreur en choisissant le PSG"

Au micro du média néerlandais, NOS, Rafael Van der Vaart a vivement critiqué le choix de son compatriote de rejoindre le PSG. "Georgino Wijnaldum a fait une erreur en choisissant le PSG. Maintenant, il va comprendre pourquoi faire le bon choix est si important", a lâché l'ancien milieu offensif des Oranje.

Les résultats de nos internationaux en match amical, hier soir :



🇫🇷5⃣-0⃣🇿🇦 @KMbappe (double buteur) / @kimpembe_3



🇳🇱1⃣-1⃣🇩🇪 @GWijnaldum / Thilo Kehrer / Julian Draxler — Paris Saint-Germain (@PSG_inside) March 30, 2022

Fabien Chorlet

Rédacteur