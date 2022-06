PSG - Mercato : Xavi pousse pour un retour de Neymar au FC Barcelone !

Zapping But! Football Club PSG : top 10 des meilleurs passeurs de l'histoire

Depuis plusieurs jours, l’hypothèse d’un départ de Neymar (30 ans) du PSG prend de l’ampleur. Pas forcément dans les plans de Luis Campos, le Brésilien serait finalement ouvert à un départ de la capitale cet été. Paris aurait même déjà fixé son prix à 50 M€ selon la presse espagnole. Mais en cas de départ, Neymar n’aurait qu’une idée en tête.

Selon la chaîne de télévision catalane TV3, la destination privilégiée par le numéro 10 du PSG en cas de départ est le FC Barcelone. Le Brésilien aimerait donc, comme il y a quelques années, faire son retour au Barça, où il a évolué de 2013 à 2017. Et Xavi, proche de l’attaquant brésilien, serait plus que motivé à l’idée de retrouver Neymar au FC Barcelone cet été et de l'avoir sous ses ordres. À voir maintenant si les Blaugranas auront les moyens de faire une offre qui répondra aux exigences du PSG.

