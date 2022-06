PSG - Mercato : Xavi Simons ne prolonge pas et rejoint le PSV ! (officiel)

Zapping But! Football Club TOP 10 des meilleurs buteurs de Ligue 1 Uber Eats

Alors qu'il devait prolonger son contrat avec le Paris Saint-Germain, puis être prêté au PSV Eindhoven, Xavi Simmons a finalement signé ce mardi avec le club néerlandais où il s'est engagé pour les cinq prochaines saisons, soit jusqu'en juin 2027.

Barcelona 🇪🇸 ⇢ Paris 🇫🇷 ⇢ Eindhoven 🇳🇱



The right step at the right moment.#TheXaviWay