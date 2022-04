FC Barcelone, PSG - Mercato : Xavi surveille un autre ancien du Barça que Messi

Zapping But! Football Club Bordeaux, PSG, OM, OL, ASSE : le top 10 des meilleurs buteurs de Ligue 1 en activité

Bien que l'entourage de Lionel Messi répète que l'attaquant honorera son contrat au PSG, des rumeurs venues d'Espagne assurent qu'un retour au FC Barcelone est possible. Ce serait le souhait de ses anciens compagnons historiques, Xavi, devenu entraîneur, Jordi Alba et Sergio Busquets. Mais c'est oublier que La Pulga est en froid avec Joan Laporta mais aussi Gerard Piqué, qui a donné son aval à son départ l'été dernier. Sans compter que les finances catalanes supporteraient mal le retour de son gros salaire...

Mais le quotidien Sport nous apprend que Messi n'est pas le seul Parisien et ancien de la maison que lorgne le FCB. Xavi Simmons est aussi dans son viseur. Le milieu de terrain néerlandais, qui aura 19 ans le 21 avril, sera en fin de contrat le 30 juin. Le PSG souhaite le prolonger mais le joueur n'est pas convaincu de pouvoir jouer régulièrement en équipe première la saison prochaine et hésite. Plusieurs clubs sont intéressés, dont le FC Barcelone. Mais aurait-il plus de latitude pour s'exprimer dans une formation où Busquets, Pedri et De Jong font figure d'incontournables ?

El FC Barcelona, interesado en repescar a Xavi Simmonshttps://t.co/UPaWXrXyLl — Fichajes.net (@fichajesnet) April 12, 2022

Raphaël Nouet

Rédacteur