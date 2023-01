PSG - Mercato : Zaïre-Emery pousse Luis Campos à une décision radicale

Zapping But! Football Club PSG : top 10 des joueurs les plus capés

Plus jeune joueur de l'histoire du PSG à démarrer un match à seulement 16 ans, 9 mois et 29 jours, Warren Zaïre-Emery n'a pas de temps à perdre et, du côté du centre Ooredoo, on a bien compris qu'on avait à fairer à un phénomène de précocité qu'il ne fallait pas traiter comme un jeune lambda.

S'il vit toujours au centre de formation, le « bébé du vestiaire » WZE est amené à jouer davantage d'ici à la fin de saison et Le Parisien confirme que ce sera à Paris et nulle part ailleurs. « C'est un joueur différent qui progresse chaque jour qui passe. Le club est conscient de sa valeur. On croit en ses qualités et il aura l'occasion de disputer plus de matchs », affirme-t-on en interne.

Paris ne veut pas recruter au milieu à cause du phénomène WZE

Le PSG, qui a refusé de le prêter à Lens l'été dernier et a mis son veto à tous les clubs venus se renseigner cet hiver, a même pris une décision radicale. Selon le quotidien, Luis Campos ne cherche personne au milieu sur ce Mercato d'hiver bien que l'effectif soit plus court sur ce poste qu'à d'autres. Au club, on veut laisser l'opportunité à Zaïre-Emery d'aller chercher plus de minutes sans entraver sa progression.