PSG - Mercato : courtisé par un autre club, Zidane a le sort de Pogba et Di Maria entre ses mains

C'est un petit coup de tonnerre qui pourrait expliquer pourquoi Zinédine Zidane n'a toujours pas succomber aux avances de l'émir. Certes, le Marseillais hésite entre le PSG et la succession de Didier Deschamps à la tête de l'équipe de France. Mais à en croire La Gazzetta dello Sport, la Juventus Turin songerait également à lui pour prendre la relève de Massimiliano Allegri. Ce dernier est revenu il y a un an sur le banc de la Vieille Dame, où il n'avait laissé que des bons souvenirs, mais les choses ne se sont pas bien passées. Quatrième, la Juve a conclu son premier exercice sans trophée depuis plus de dix ans...

Du changement s'impose et les dirigeants bianconeri semblent penser qu'Allegri et son jeu austère ne sont pas le remède à la crise qui couve. Zinédine Zidane, qui a eu des résultats et produit du jeu au Real Madrid, serait le candidat idéal, d'autant qu'il connaît bien la maison pour y avoir joué de 1996 à 2001. La Gazzetta explique que Paul Pogba et Angel Di Maria attendraient de savoir s'il va venir avant de s'engager à leur tour. Le Poulpe, qui était également ciblé par le PSG, a envie de jouer sous ses ordres depuis plusieurs saisons. Et Di Maria, lui, l'a connu au Real quand ZZ était l'adjoint de Carlo Ancelotti... Le PSG, la Juve ou les Bleus, Zidane va devoir choisir !

Media sportivi svizzeri riportano che Pogba e Di Maria starebbero aspettando di sapere chi sarà l'allenatore della Juventus... se resta Allegri o se lo cacciano per prendere Zidane (anche lui in attesa tra PSG e nazionale francese)... Solo Elkann può rivoluzionare la Juventus! — Valina (@valinavb) June 2, 2022

Pour résumer Courtisé par le PSG, Zinédine Zidane serait aussi dans l'orbite de la Juventus Turin. D'ailleurs, Paul Pogba et Angel Di Maria attenderaient de savoir s'il va succéder à Massimiliano Allegri sur le banc des Bianconeri.

Raphaël Nouet

Rédacteur