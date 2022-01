PSG - Mercato : Zidane arrive, ménage interne, Leonardo out... une bombe arrive d'Espagne !

Zapping But! Football Club PSG : top 10 des transferts les plus chers

Marca n'y est pas allé par quatre chemins il y a quelques minutes avec le titre de son article : "L'avenir de Zidane passe par le PSG". Le quotidien sportif estime que l'arrivée de l'ancien entraîneur du Real Madrid à Paris est une certitude. Pour preuve, le vestiaire parisien la considérerait comme acquise. Mauricio Pochettino sait donc à quoi s'en tenir pour la saison prochaine...

Mais ce n'est pas tout : Marca explique que la nomination de Zidane, vieux rêve des Qataris, va entraîner une réorganisation interne. On peut donc imaginer que les jours de Leonardo, qui serait en froid avec beaucoup de monde, seraient comptés. Zidane voudrait avoir la main sur tout le sportif et ne souhaiterait donc pas être épaulé par un directeur sportif. Enfin, le PSG espère que l'arrivée du champion du monde 98 sera de nature à inciter Kylian Mbappé à prolonger. Le média n'oublie pas de préciser que cette nomination rendrait historiques les Marseillais, Zinédine Zidane ayant toujours fait part de son amour pour sa ville natale et l'OM...

🚨💥 ¡¡El futuro de Zidane pasa por el PSG!!



👉 Ya hay propuesta y en el vestuario lo dan por hecho

https://t.co/k0O9eQWujw Te lo cuenta @jfelixdiaz — MARCA (@marca) January 19, 2022