PSG - Mercato : Zidane aurait froissé Mbappé, les attentes de Neymar pour prolonger

Récemment, Nasser al-Khelaïfi a fait part de sa confiance quant à une prolongation de Kylian Mbappé et Neymar, achetés en 2017 et sous contrat jusqu'en 2022. L'Equipe du jour est moins optimiste que le président du PSG. Le quotidien sportif a fait le point sur l'avenir des deux superstars, rappelant que le club de la capitale est durement impacté par la crise sanitaire et possède donc moins de latitude financière pour négocier de futurs contrats. Sans compter que Mbappé possède de sérieuses touches à l'étranger…

La boulette de Zidane

« Depuis plusieurs mois, le directeur sportif parisien, Leonardo, essaie de convaincre l’entourage de Kylian Mbappé que l’avenir du foot européen se situe à Paris. Seulement, pour l’heure, le dirigeant brésilien peine à se montrer persuasif. Il mesure aussi un peu plus la concurrence du Real Madrid et de Liverpool, deux clubs qui désirent Mbappé depuis de longues années. Ces deux-là disposent de quelques avantages non négligeables. Au Real, la grandeur, Zinédine Zidane et une volonté de construire autour de l’attaquant champion du monde, même si la sortie de Zidane au sujet de Karim Benzema, « le meilleur attaquant français de tous les temps », pourrait ne pas être tombée dans l’oreille de sourds. A Liverpool, la conjoncture sportive, Jürgen Klopp et un équipementier qui est aussi celui de Mbappé (Nike). »

« Si l’actuel meilleur buteur de L1 (12 buts cette saison) n’exclut rien, il ne s’est toujours pas positionné quand Neymar s’est déclaré « très heureux à Paris », ce qui en dit long sur ses envies. Oui, il veut prolonger son contrat mais, non, les discussions n’ont pas encore été entamées, la faute au Covid pour partie. L’ancien Barcelonais a conscience que peu de clubs, aujourd’hui, seront en mesure de lui offrir ce qu’il perçoit à Paris (3,06 M€ bruts mensuels) et d’ailleurs, peu de clubs se sont déclarés intéressés. A 28 ans, il paraît pourtant au meilleur de sa forme, cette saison, avec le PSG, à l’image de ses deux derniers matches de C1 et semble capable de porter le club comme il s’y est employé lors du Final 8 en août. Mais il doit encore s’entendre sur les termes d’un nouveau contrat. Son entourage souhaiterait quatre ans de plus. »