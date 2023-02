PSG - Mercato : Zidane encore évoqué pour l'après-Galtier, Campos en danger ?

Zapping But! Football Club PSG : le palmarès complet des Parisiens

En six jours, le PSG a peut-être totalement plombé sa saison. Eliminé de la Coupe de France à Marseille (1-2) mercredi dernier, il a vu les Phocéens revenir à cinq points en Ligue 1 après sa défaite à Monaco (1-3) samedi et s'est incliné face au Bayern Munich (0-1) hier mardi en 8es de finale aller de la Champions League. Cette série noire, une première sous l'ère qatarie, pourrait engendrer de gros changements, et pas forcément à l'intersaison.

Selon Le Parisien, Christophe Galtier pourrait payer les pots cassés. Et pour lui succéder, l'émir du Qatar rêverait encore et toujours de Zinédine Zidane. Le champion du monde 98, qui a vu l'équipe de France lui passer sous le nez en janvier, est dans le viseur du Real Madrid et de la Juventus Turin pour la saison prochaine. Mais Galtier pourrait être suivi par son acolyte Luis Campos. Les choix de recrutement du Portugais n'ont pas été couronnés de succès, loin de là. Et en plus, il s'est pris la tête avec Marquinhos (et Neymar) samedi à Monaco. De quoi entraîner sa chute ?