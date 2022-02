PSG - Mercato : Zidane fait planer un nouveau gros doute sur l’avenir de Mbappé au Real Madrid

Zapping But! Football Club PSG : top 10 des valeurs marchandes des Parisiens

Les faits et gestes de Kylian Mbappé ne seront jamais autant scrutés que ce soir pour le choc entre le PSG et le Real Madrid (21h). Le champion du monde 2018 sait que tous les projecteurs seront braqués sur lui après avoir revendiqué son envie de signer à la Casa Blanca l’été dernier.

Si les négociations avec les dirigeants du PSG autour d’une prolongation sont encore d’actualité, L’Équipe rappelle qu’un départ au Real Madrid n’est pas encore assuré au prochain mercato estival. Et pour cause, un élément est passé inaperçu fin août : Mbappé et le champion d’Espagne ne se seraient jamais vraiment mis d’accord sur les termes d’un contrat qu’on devine extrêmement complexe.

« Six mois plus tard, on peut imaginer que le club aux 13 Ligues des champions mettra les moyens, mais la question n’est pas encore réglée pour autant, glisse le quotidien sportif. On se souvient par exemple que le recrutement de Zinédine Zidane en 2001 avait traîné en longueur du fait de longues tractations autour des droits d’image. » Du côté du PSG aussi, on se rappelle que les plans avaient été chamboulés lors de son arrivée en provenance de l’AS Monaco à l’été 2017.

