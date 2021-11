PSG - Mercato : Zidane repousse les avances de l'émir du Qatar, Rudi Garcia futur entraîneur de CR7 ?

Zapping But! Football Club PSG : top 10 des meilleurs buteurs de l'histoire

Annoncé avec insistance du côté du Paris Saint-Germain, Zinédine Zidane aurait repoussé les avances du PSG, selon les informations du quotidien espagnol AS. Le technicien français, libre de tout contrat depuis son départ l'été dernier du Real Madrid, préfèrerait patienter avant de retrouver un banc.

De l'autre côté de la Manche, The National News nous apprend que l'ancien entraîneur du LOSC, de l'Olympique de Marseille et de l'Olympique Lyonnais, Rudi Garcia, aurait été contacté par Manchester United pour succéder à Ole Gunnar Solskjaer. Mais ce serait pour un poste d'intérimaire jusqu'à la fin de la saison.

