PSG - Mercato : Ziyech s’éloigne de Paris, Campos prêt à relancer Mahrez cet été !

De l’autre côté de l’Angleterre, c’est un Algérien qui intéresserait désormais le PSG. Même si Riyad Mahrez se verrait bien finir sa carrière à Manchester City, son temps de jeu réduit depuis quelques semaines pourrait bien le convaincre de s’intéresser à d’autres horizons. Reste à voir si Manchester City acceptera des offres correctes, le PSG ne voulant pas mettre plus de 20 millions d’euros selon les informations du Quotidien du sport.

Tout le monde se souvient de l’imbroglio Hakim Ziyech au PSG cet hiver, qui avait failli venir en prêt, mais n’avait pas été homologué car le dossier s’était conclu trop tard. Ainsi, le dossier s’éloignerait encore un petit peu plus cet été, et le joueur de Chelsea pourrait bien rejoindre le Napoli, ou l’AC Milan encore intéressé.

Pour résumer

Le profil de Riyad Mahrez ferait beaucoup de bien au PSG, avec sa qualité technique et sa science du jeu, l'Algérien serait sans doute une recrue de grande qualité pour le PSG, orphelin d'Angel di Maria depuis cet été, et qui pourrait désormais bien laisser filer Neymar et Messi.