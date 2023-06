PSG - Mercato : 200 millions d’euros pour Neymar, le Brésilien chipote !

Zapping But! Football Club PSG : les 10 plus grosses ventes des Rouge et Bleu

Coup de théâtre à venir pour l’avenir de Neymar ? S’il n’écarte pas la possibilité de rester au PSG la saison prochaine, l’attaquant de 31 ans pourrait revoir ses plans et filer du côté de l’Arabie saoudite où une juteuse rémunération l’attend. Neymar attend la MLS ! Selon Marco Conterio, journaliste à Tutto Mercato Web, le président d’Al Hilal était en Europe ce jeudi pour traiter directement avec Neymar au sujet de son avenir. Pour le Brésilien, une offre de 200 millions par saison aurait été formulée lors de cette entrevue ! La star de 31 ans discute. Le club de la capitale est ouvert aux négociations mais le joueur attend aussi un appel de la MLS. 💣🇸🇦 Info @TuttoMercatoWeb



Il Presidente dell'#AlHilal in Europa per trattare direttamente con #Neymar



Per il brasiliano offerta da 200 milioni a stagione. Neymar tratta, il #PSG apre all'addio ma il giocatore attende anche una chiamata dalla MLS#الهلال pic.twitter.com/fGMeymQCSS — Marco Conterio (@marcoconterio) June 15, 2023

