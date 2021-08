PSG : Messi et Mbappé, ça fait déjà des étincelles !

Zapping But! Football Club PSG : les meilleures déclarations de l'année 2020

Lionel Messi (34 ans) sera l’attraction de la Ligue 1 cette saison. Reste à savoir quand le prodige argentin sera sur pieds pour reprendre la compétition un peu plus d’un mois après son sacre en Copa América devant le Brésil de Neymar.

Pour l’heure, « La Pulga » fait preuve d’une grande rigueur aux entraînements et ne manque pas une occasion d'afficher son talent inné... pour le pus grand plaisir du PSG et de ses followers. Hier, le club de la capitale a ainsi diffusé une séquence au cours de laquelle Messi offre une passe décisive à Kylian Mbappé lors d’une opposition sur terrain réduit.

On peut ainsi voir l’ancien crack du FC Barcelone déposer délicatement le cuir à son nouveau partenaire pour qu’il transperce le but adverse. Du travail de pro... En Espagne, cette séquence a été utilisée dans l’émission El Chiringuito pour expliquer que l’association entre Messi et Mbappé faisait déjà des étincelles sur le terrain. Et nulle part ailleurs.

🔥 MÁS DE MESSI Y MBAPPÉ 🔥



Ahora TACONAZO DE LEO y GOL DE KYLIAN 👉 El PSG presume de conexión .



Nos vemos a las 12:30 en nuestro Twitch con #SportPlus: https://t.co/uy59B6tvAR pic.twitter.com/sdIf7Or7cl — El Chiringuito TV (@elchiringuitotv) August 17, 2021