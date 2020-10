PSG : Moise Kean se signale déjà aux yeux de Thomas Tuchel

Moise Kean fait partie des joueurs recrutés par le PG dans la dernière ligne droite du mercato la semaine dernière. Avec Danilo Pereira et Rafinha, l’attaquant prêté par Everton n’a pas eu le temps de s’acclimater à la vie parisienne puisqu’il a directement pris ses quartiers en sélection italienne pour la trêve internationale.

Dimanche, Kean est même entré en jeu à la place de Federico Chiesacontre la Pologne en envoyant un premier message positif à l’attention du staff du PSG en 20 petites minutes de jeu. Deux dribbles réussis sur deux tentés, un tir, 15 touches de balles et 77,8% de passes réussies, pour trois ballons perdus et 100% de duels remportés (3)... sa feuille de statistiques est immaculée et a mérité la note de 6 dans La Gazzetta dello Sport.

« Il semblait un peu lourd, moins rapide qu'avant »

« Presque plus dangereux que Chiesa en 20 minutes, après un départ tranquille. Sa vitesse crée des situations. Mais il semblait un peu lourd, moins rapide qu'avant ». Même son de cloche pour TMW : « Il est un peu maladroit quand il commence à donner des passes vers l'avant, mais il invente des flammes. »